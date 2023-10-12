Джошуа может провести бой с Чжилеем уже в этом году

Энтони Джошуа нашел замену Деонтею Уайлдеру. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе может провести поединок против обладателя временного титула WBO Чжана Чжилэя.

По информации ProBox TV, этот поединок уже готовятся анонсировать в ближайшее время.

Поединок будут рекламировать в качестве реванша за Олимпийские игры-2012. Тогда, напомним, Джошуа одержал победу.

Отметим, что британский боксер свой последний поединок провел в августе, когда нокаутировал в седьмом раунде Роберта Хелениуса. В свою очередь, Чжилэй в сентябре в реванше нокаутировал Джо Джойса.