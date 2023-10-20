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Фьюри: Собираюсь подписать контракт на ещё десять боёв

Бокс
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Тайсон Фьюри рассказал, сколько боёв планирует провести после поединка с Нганну

Фьюри: Собираюсь подписать контракт на ещё десять боёв

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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри рассказал, что после поединка с франко-камерунским бойцом ММА Фрэнсисом Нганну планирует подписать контракт ещё на десять боёв.

"Я собираюсь подписать ещё один контракт на десять боёв. Собираюсь попробовать свои силы и посмотреть, с кем я смогу заключить выгодную сделку ещё на десять поединков.

А какие могут быть варианты? Я выйду на пенсию, и у меня много денег, много достижений. Но мне 35. В боях я чертовски счастлив. Это всё, что я когда-либо делал. Так что было бы глупо сейчас отказываться от этого, учитывая, что я зарабатываю миллионы долларов и получаю от этого массу удовольствия", - приводит слова Фьюри ESPN GB.

Бой Фьюри и Нганну пройдёт 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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В статье: Тайсон Фьюри Бокс
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