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Мейвезер рассказал, кто был его самым сложным соперником в карьере

Бокс
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Мейвезер рассказал, кто был его самым сложным соперником в карьере

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
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Легенда мирового бокса, американец Флойд Мейвезер рассказал, кто был самым сложным соперником в его профессиональной карьере. Слова боксера цитирует Boxing247:

"Лучшим бойцом, с которым я когда-либо сражался, вероятно, был Мэнни Пакьяо. Это из-за его движения. Он потрясающий боец, и я понимаю, почему он выиграл так много боев, и понимаю, почему он вошел в Зал славы" – сказал Флойд.

Напомним, ранее Джошуа назвал самый сложный бой в карьере.

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В статье: Флойд Мейвезер
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