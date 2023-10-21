Мейвезер рассказал, кто был его самым сложным соперником в карьере

Легенда мирового бокса, американец Флойд Мейвезер рассказал, кто был самым сложным соперником в его профессиональной карьере. Слова боксера цитирует Boxing247:

"Лучшим бойцом, с которым я когда-либо сражался, вероятно, был Мэнни Пакьяо. Это из-за его движения. Он потрясающий боец, и я понимаю, почему он выиграл так много боев, и понимаю, почему он вошел в Зал славы" – сказал Флойд.