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Мейвезер рассказал, кто был его самым сложным соперником в карьере
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фото - boxingscene.com
Легенда мирового бокса, американец Флойд Мейвезер рассказал, кто был самым сложным соперником в его профессиональной карьере. Слова боксера цитирует Boxing247:
"Лучшим бойцом, с которым я когда-либо сражался, вероятно, был Мэнни Пакьяо. Это из-за его движения. Он потрясающий боец, и я понимаю, почему он выиграл так много боев, и понимаю, почему он вошел в Зал славы" – сказал Флойд.
Напомним, ранее Джошуа назвал
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