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Шейн Фьюри: Если Тайсон захочет, он легко победит Усика
Усику предсказывают уничтожение
Скріншот з трансляції
Шейн Фьюри, брат британского боксера Томми Фьюри (9-0, 4 КО), прокомментировал бой Тайсона Фьюри и Александра Усика.
"Когда Тайсон сразится с Усиком, это будет не ивент, это будет уничтожение (украинца).
Послушайте, если Тайсон пожелает, он может легко перебоксировать Усика. Но он этого не сделает. Он будет переть на него и уничтожать.
Сейчас Тайсон в весе 120 кг, и он в невероятной форме. И если украинцу удастся с этим справиться, мы снимем шляпы и признаем, что Усик лучше.
Но мы уверены в Тайсоне", - сказал Шейн Фьюри.
Напомним, что 28 октября Фьюри проведёт бой с бывшим обладателем титула UFC в тяжёлом весе франко-камерунским бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну.
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