Промоутер Усика: Кличко проиграл Фьюри, потому что ему не повезло

Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика высказался о бое Тайсона Фьюри с Владимиром Кличко.

"Давайте я вам расскажу. Все помнят Тайсона после боя с Кличко. Владимир проиграл Фьюри, потому что ему не повезло. Кличко выиграл бы у него 10 поединков из 10, но в эту ночь сложилось много факторов, которые привели к поражению.

Во время боя Фьюри и Нганну случилось нечто похожее. С другой точки боя, Тайсон не относился серьезно к Нганну. Он раньше времени подписал контракт на бой с Усиком и уже смотрел в будущее. Мы знаем Фьюри за бои с Уайлдером и Кличко. Чисора, Уайт... Возможно. Но у Тайсона было 3 главных поединка. Уайлдер, тот самый оппонент, который не двигается, у которого только 1 удар. Но Нганну показал, что дисциплина и амбициозность могут дать топовый результат.