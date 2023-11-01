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Промоутер Усика: Кличко проиграл Фьюри, потому что ему не повезло

Бокс
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Украинцу немного не хватило сил

Промоутер Усика: Кличко проиграл Фьюри, потому что ему не повезло

Фото: kamp-sport.com

Новина українською

Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика высказался о бое Тайсона Фьюри с Владимиром Кличко.

"Давайте я вам расскажу. Все помнят Тайсона после боя с Кличко. Владимир проиграл Фьюри, потому что ему не повезло. Кличко выиграл бы у него 10 поединков из 10, но в эту ночь сложилось много факторов, которые привели к поражению.

Во время боя Фьюри и Нганну случилось нечто похожее. С другой точки боя, Тайсон не относился серьезно к Нганну. Он раньше времени подписал контракт на бой с Усиком и уже смотрел в будущее. Мы знаем Фьюри за бои с Уайлдером и Кличко. Чисора, Уайт... Возможно. Но у Тайсона было 3 главных поединка. Уайлдер, тот самый оппонент, который не двигается, у которого только 1 удар. Но Нганну показал, что дисциплина и амбициозность могут дать топовый результат.

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В статье: Александр Красюк
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