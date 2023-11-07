Майк Тайсон: Фьюри побьет Усика

Бывший абсолютный чемпион в супертяжелом весе Майк Тайсон сделал новый прогноз на бой между Александром Усиком (21-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-0-1).

"Фьюри побьет Усика. Он его побьет, да. Усик не сможет бегать с ним так долго, Тайсон его измотает. Он набросится на него и измотает его, а затем начнет бить.

Я большой поклонник Усика, но он не сможет победить Тайсона, двигаясь и бегая. Ему в конечном итоге придется драться", - приводи слова Тайсона TNT Sports.