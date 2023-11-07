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Майк Тайсон: Фьюри побьет Усика

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Легендарный боксер сомневается в украинце

Майк Тайсон: Фьюри побьет Усика

Новина українською
Новина українською

Бывший абсолютный чемпион в супертяжелом весе Майк Тайсон сделал новый прогноз на бой между Александром Усиком (21-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-0-1).

"Фьюри побьет Усика. Он его побьет, да. Усик не сможет бегать с ним так долго, Тайсон его измотает. Он набросится на него и измотает его, а затем начнет бить.

Я большой поклонник Усика, но он не сможет победить Тайсона, двигаясь и бегая. Ему в конечном итоге придется драться", - приводи слова Тайсона TNT Sports.

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