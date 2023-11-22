Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чисора: Трудно назвать победителя в бою Усик - Фьюри
Британец не берется назвать победителя
independent.co.uk / РА
Британский боксёр Дерек Чисора высказался о поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.
"Кто победит? Это будет короткий лагерь для обоих бойцов. Пока они войдут в ритм и попытаются сделать всё правильно, будет тяжело, будут травмы. Они уже подписали контракт на бой и перенесли его. Они оба будут упорно тренироваться, кто знает. Трудно сказать", — заявил Чисора в интервью IFL TV.
Бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе состоится 17 февраля 2024 года.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Роскошная девушка-модель скандального одноклубника Миколенко в Эвертоне. ФОТО
- Мансано перекрыл Украине прямой путь на ЕВРО. Теперь большие ожидания от плей-офф. Обзор матча с Италией
- Президент Наполи Де Лаурентис: Украину ограбили в матче против Италии
- Промоутер Усика: Фьюри жестко избили на ринге, 23 декабря бой невозможно провести
- Красотка дня. Яркая вторая половинка одного из лидеров сборной Украины. ФОТО
- Шикарная итальянская журналистка восхитила фанатов идеальными формами после рождения ребенка. ФОТО