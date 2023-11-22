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Чисора: Трудно назвать победителя в бою Усик - Фьюри

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Британец не берется назвать победителя

Чисора: Трудно назвать победителя в бою Усик - Фьюри

independent.co.uk / РА

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Британский боксёр Дерек Чисора высказался о поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

"Кто победит? Это будет короткий лагерь для обоих бойцов. Пока они войдут в ритм и попытаются сделать всё правильно, будет тяжело, будут травмы. Они уже подписали контракт на бой и перенесли его. Они оба будут упорно тренироваться, кто знает. Трудно сказать", — заявил Чисора в интервью IFL TV.

Бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе состоится 17 февраля 2024 года.

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