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Ломаченко может провести следующий поединок в Австралии

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Соперник – бывший чемпион мира

Ломаченко может провести следующий поединок в Австралии

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Украинский легковес Василий Ломаченко (17-3; 11 КО) похоже узнал имя своего следующего соперника. По информации издания The Australian, наш соотечественник скоро проведет поединок против бывшего чемпиона мира, австралийца Джорджа Камбососа (21-2; 10 КО).

В качестве возможных локаций рассматриваются варианты Аделаиды, Мельбурна и Сиднея. Однако на сегодняшний день главным претендентом на этот поединок является RAC Arena в Перте. Вариант из США тоже в разработке, однако пока считается маловероятным.

Ожидается, что IBF санкционирует поединок Ломаченко-Камбосос после 9 декабря, когда состоится бой Девина Хэйни против чемпиона по версии WBC в полусреднем весе Реджиса Прогрейса.

Напомним, что ранее тренер Фьюри прокомментировал физическую готовность своего подопечного.

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Василий Ломаченко
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