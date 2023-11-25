Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ломаченко может провести следующий поединок в Австралии
Соперник – бывший чемпион мира
фото - Getty Images
Украинский легковес Василий Ломаченко (17-3; 11 КО) похоже узнал имя своего следующего соперника. По информации издания The Australian, наш соотечественник скоро проведет поединок против бывшего чемпиона мира, австралийца Джорджа Камбососа (21-2; 10 КО).
В качестве возможных локаций рассматриваются варианты Аделаиды, Мельбурна и Сиднея. Однако на сегодняшний день главным претендентом на этот поединок является RAC Arena в Перте. Вариант из США тоже в разработке, однако пока считается маловероятным.
Ожидается, что IBF санкционирует поединок Ломаченко-Камбосос после 9 декабря, когда состоится бой Девина Хэйни против чемпиона по версии WBC в полусреднем весе Реджиса Прогрейса.
Напомним, что ранее тренер Фьюри
Популярное сейчас
- Россияне атаковали Киев рекордным количеством дронов Shahed. После падение обломков загорелся детсад
- На войне погиб известный ультрас Динамо Сергей Павличенко
- Польский клуб предлагает 1 млн евро за вингера Карпат
- Рой Джонс: Фьюри будет драться с Усиком совсем не так, как с Нганну
- Бывший британский футболист, который увлекся съемками в порно, умер в 34 года
- Красотка дня. Яркая вторая половинка одного из лидеров сборной Украины. ФОТО