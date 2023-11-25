Ломаченко может провести следующий поединок в Австралии

Украинский легковес Василий Ломаченко (17-3; 11 КО) похоже узнал имя своего следующего соперника. По информации издания The Australian, наш соотечественник скоро проведет поединок против бывшего чемпиона мира, австралийца Джорджа Камбососа (21-2; 10 КО).

В качестве возможных локаций рассматриваются варианты Аделаиды, Мельбурна и Сиднея. Однако на сегодняшний день главным претендентом на этот поединок является RAC Arena в Перте. Вариант из США тоже в разработке, однако пока считается маловероятным.

Ожидается, что IBF санкционирует поединок Ломаченко-Камбосос после 9 декабря, когда состоится бой Девина Хэйни против чемпиона по версии WBC в полусреднем весе Реджиса Прогрейса.