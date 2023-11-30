Хэйни: Прогрейс знает, что проиграет мне

Бывший абсолютный чемпион лёгкого веса (до 61,2 кг) американец Девин Хэйни (30-0, 15 КО) уверен, что обладатель титула WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) соотечественник Риджис Прогрейс (29-1, 24 КО) не заинтересован в их бое.

Напомним, поединок запланирован на 9 декабря в Сан-Франциско (США).

"Он не хотел этого боя. Вместо этого он хотел проводить какие-то несерьёзные разогревочные бои или что-то в этом роде. Чего я не могу понять. Зачем тебе эти проходные поединки, если ты только что завоевал титул, а для меня это дебютный бой в 63,5 кг?"

"Впрочем, это легко объяснить. Просто он знает, что я за боец. Он знает, что проиграет мне, поэтому пытался получить как можно больше денег. В то же время, я всё равно уважаю его, как настоящего бойца, потому что он в итоге принял бой", — сказал Девин.