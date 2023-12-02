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Бывший соперник Фьюри поделился прогнозом на бой Тайсона против Усика
Его выбор был очевиден
Шведский супертяж Отто Валлин (26-1; 14 КО) дал прогноз на бой своего бывшего соперника, чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО) против украинского чемпиона Александра Усика (21-0; 14 КО).
"Рад, что бой наконец-то состоится. Думаю, что Фьюри лидер. Думаю, именно он победит. Да, Усик очень хорош. Но у обоих есть уязвимые места.
Фьюри просто больше. А еще он умный боец. Уверен, он подойдет к бою в лучшей форме, чем был в поединке с Фрэнсисом Нганну. Считаю, что Фьюри одолеет Усика" – сказал швед.
Напомним, что ранее Ломаченко
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