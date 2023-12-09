Прогрейс-Хэйни: Какие гонорары получат бойцы за зрелище в Сан-Франциско

В ночь с 9 на 10 декабря в Сан-Франциско (США) состоится вечер бокса, главным событием которого станет поединок за звание чемпиона мира в суперлегком весе по версии WBC между действующим обладателем титула Реджисом Прогрейсом (29-1; 24 КО) и экс-абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хэйни (30-0; 15 КО).

Результаты церемонии взвешивания

По информации известного инсайдера Дэна Рафаэля, за этот поединок оба боксера получат одинаковый гонорар. И Прогрейс, и Хэйни положат в карман по полтора миллиона долларов. О том, достанутся ли победителю противостояния дополнительные стимулы, пока не известно.