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Прогрейс-Хэйни: Какие гонорары получат бойцы за зрелище в Сан-Франциско
Суммы довольно скромные
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 9 на 10 декабря в Сан-Франциско (США) состоится вечер бокса, главным событием которого станет поединок за звание чемпиона мира в суперлегком весе по версии WBC между действующим обладателем титула Реджисом Прогрейсом (29-1; 24 КО) и экс-абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хэйни (30-0; 15 КО).
По информации известного инсайдера Дэна Рафаэля, за этот поединок оба боксера получат одинаковый гонорар. И Прогрейс, и Хэйни положат в карман по полтора миллиона долларов. О том, достанутся ли победителю противостояния дополнительные стимулы, пока не известно.
Напомним, что ранее Реджис
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