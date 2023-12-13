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Уайлдер: Я всегда считал Джошуа ментально слабым
Американец надеется провести бой
Фото: fight.ru
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер высказался о британце Энтони Джошуа (26-3, 23 KO).
"Я всегда считал Джошуа ментально слабым. Если вы вернётесь к моим старым интервью, то услышите это. Я всегда считал, что ему не хватает жёсткости, особенно когда дело доходит до меня. Уже есть информация о том, почему бой не состоялся, он попросил $ 50 млн.
Надеюсь, он усвоил уроки, всё проанализировал и сделал выводы, чтобы, когда мы встретимся, у него были мотивация и уверенность сделать то, что он должен сделать", — сказал Уайлдер в интервью YouTube-каналу iFL TV.
Напомним, Уайлдер и Джошуа выступят в рамках одного шоу, которое состоится 23 декабря в Саудовской Аравии.
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