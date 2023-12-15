Нганну: Конечно, я хочу подраться с Джошуа, но Фьюри был сильнее

Камерунский боец Фрэнсис Нганну высказался о возможном бое с Энтони Джошуа. Нганну заявил, что считает Фьюри более достойным оппонентом.

"Конечно, я хочу с ним подраться. Даже Тайсон Фьюри говорил, что нокаутирует меня, а он сильнее Энтони Джошуа, поэтому зачем мне беспокоиться о том, что говорят люди?

Я в этой игре уже очень долго и слышал многое о том, что люди хотят сделать со мной. Но есть большая разница между тем, чтобы чего-то хотеть и чего-то добиться", — сказал Нганну в интервью на YouTube-канале Club Shay Shay.

Отметим, что свой следующий поединок Джошуа проведёт 23 декабря против шведа Отто Валлина.