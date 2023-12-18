Эдди Хирн назвал сумму, которую предлагали Дэвису за бой с Хэйни

Билл Хейни, отец и тренер бывшего чемпиона в легком весе и действующего чемпиона WBC в суперлегком американца Девина Хейни, утверждает, что предложили Джервонте Дэвису 20 миллионов долларов за бой, однако тот отказался.

Промоутер Эдди Хирн, с которым сотрудничает Хэйни (31-0, 15 КО), высказался об этом в интервью Fight Hub TV:

"У нас невероятное предложение для Дэвиса. Но если он не хочет драться, то какие у нас шансы его уговорить? Я готов сделать ещё более крупное предложение (чем 20 млн). Но есть ли в этом смысл, учитывая, что они не собираются мне отвечать?"

"Именно об этом я и хотел ему сообщить. Просто хотел озвучить цифры, которые мы можем ему предложить. Но он не хочет ничего слышать. На самом деле, есть и другая переписка между нами, которую он почему-то не хочет показывать в соцсетях. Покажу ли её я? Нет, на то она и личная. Я не показываю скрины личных переписок. По ходу, этим страдают только два бойца — Дэвис и Эдриен Броунер".

"На самом деле никто не хочет драться с Хэйни. Гарсии пытаются сделать бой попроще — с Роландо Ромеро. Если продолжить карьеру в 66 кг, то можно устроить бои с Марио Барриосом или Конором Бенном. Девин мне уже заявил о готовности с ним драться. Именно поэтому та сторона (команда Джервонты) и пытается сделать видимость, что Хэйни не интересен болельщикам. Но есть проблема. После того, как он заполняет огромные арены, им становится всё сложнее придумывать новые оговорки. Если честно, я вообще не верю, что этот бой когда-либо состоится. Похоже, это что-то личное", — сказал Хирн.