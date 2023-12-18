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Валлин: Энтони Джошуа лишился уверенности в себе
По его мнению у Джошуа начался спад
Шведский супертяжеловес Отто Валлин считает, что ментальное состояние двукратного чемпиона мира британца Энтони Джошуа сыграет важную роль в их поединке, который состоится 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
"Энтони Джошуа лишился уверенности в себе. Вы можете увидеть спад. Усик в конечном итоге оказался лучшим бойцом, но Джошуа не выглядит уверенным в себе. В начале, когда я спарринговал с ним, он был парнем, который уничтожал, но теперь он боится пропустить удар. Он осознаёт свои слабости, и это ограничивает его.
Он по-прежнему один из лучших супертяжеловесов, он построил потрясающую карьеру. Но начался спад, думаю, он уже достиг своего предела", — приводит слова Валлина The Times.
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