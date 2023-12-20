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Райан Гарсия: Я попросил свою команду связаться с командой Девина Хейни

Бокс

Боксер заинтересован в проведении боя

Райан Гарсия: Я попросил свою команду связаться с командой Девина Хейни

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский боксёр первого полусреднего веса (до 63,5 кг) Райан Гарсия сообщил, что попросил свою команду начать переговоры с командой своего соотечественника Девина Хейни по поводу организации поединка между ними.

"Я попросил свою команду связаться с командой Девина Хейни, чтобы обсудить и организовать бой между нами. Мяч на твоей стороне, Девин. Я сделал свой ход и демонстрирую тебе и боксёрскому сообществу, что хочу этот поединок", — написал Гарсия на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в предыдущем бою Хейни встречался с Реджисом Прогрейсом. Девин победил единогласным решением (120-107, 120-107, 120-107), отобрав у Прогрейса титул WBC.

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