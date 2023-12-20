Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Райан Гарсия: Я попросил свою команду связаться с командой Девина Хейни
Боксер заинтересован в проведении боя
Американский боксёр первого полусреднего веса (до 63,5 кг) Райан Гарсия сообщил, что попросил свою команду начать переговоры с командой своего соотечественника Девина Хейни по поводу организации поединка между ними.
"Я попросил свою команду связаться с командой Девина Хейни, чтобы обсудить и организовать бой между нами. Мяч на твоей стороне, Девин. Я сделал свой ход и демонстрирую тебе и боксёрскому сообществу, что хочу этот поединок", — написал Гарсия на своей странице в социальных сетях.
Напомним, в предыдущем бою Хейни встречался с Реджисом Прогрейсом. Девин победил единогласным решением (120-107, 120-107, 120-107), отобрав у Прогрейса титул WBC.
Популярное сейчас
- Польша – Украина. Анонс и прогноз матча отбора к ЧМ-2024 среди футзальных сборных
- Источник: Днепр-1 получил трансферный бан от ФИФА
- Красотка дня. Эффектная жена одного из лучших бомбардиров первой половины УПЛ. ФОТО
- Ломаченко и Камбосос согласовали проведение боя за звание чемпиона мира легком весе по версии IBF
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке
- Первым делом в отпуске. Звезда Динамо показал, как украшает елку вместе со своей девушкой. ВИДЕО