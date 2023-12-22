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Валлин: Завтра должен быть новый король, и он из Швеции
Боксер рассказал, чего ожидает от боя
Шведский боксер супертяжелого веса Отто Валлин (26-1, 14 KO) после церемонии взвешивания высказался о предстоящем бое с Энтони Джошуа (26-3, 23 КО). Слова приводит TNT Sports Boxing.
– Я думаю, что просто быть собой. Я умный боец, я левша, я тренировался для этого. Поэтому я очень готов к этому бою.
– Что для вас больший вызов: бой против Фьюри или этот бой против Эй Джея?
– Завтра увидим. Но да, завтра должен быть новый король, и он из Швеции.
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Источник:Xsport.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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