Валлин: Завтра должен быть новый король, и он из Швеции

Шведский боксер супертяжелого веса Отто Валлин (26-1, 14 KO) после церемонии взвешивания высказался о предстоящем бое с Энтони Джошуа (26-3, 23 КО). Слова приводит TNT Sports Boxing.

– Я думаю, что просто быть собой. Я умный боец, я левша, я тренировался для этого. Поэтому я очень готов к этому бою.

– Что для вас больший вызов: бой против Фьюри или этот бой против Эй Джея?

– Завтра увидим. Но да, завтра должен быть новый король, и он из Швеции.