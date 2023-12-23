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Промоутер Джошуа нашел соперника для Усика и Фьюри
Занимался бы лучше вопросами своего подопечного
Фото: Getty Images
Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (26-3; 23 КО) Эдди Хирн рассказал, что победитель поединка Усик-Фьюри должен выйти на бой против хорвата Филиппа Хрговича (16-0; 13 КО). Его слова цитирует Seconds Out:
"Победитель боя Фьюри – Усик должен сразиться с Филиппом Хрговичем. Если этого не произойдет, то с большой вероятностью IBF примет решение забрать свой титул.
Как нам известно, Усик и Фьюри подерутся не раньше 17 февраля. А могут и не подраться. Не следует исключать травму. Нам надо надеяться, что их бой все-таки состоится, а IBF не будет им уступать ради реванша. В общем, здесь очень много "если" – сказал он.
Напомним, что ранее Джошуа
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