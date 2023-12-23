Промоутер Джошуа нашел соперника для Усика и Фьюри

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (26-3; 23 КО) Эдди Хирн рассказал, что победитель поединка Усик-Фьюри должен выйти на бой против хорвата Филиппа Хрговича (16-0; 13 КО). Его слова цитирует Seconds Out:

"Победитель боя Фьюри – Усик должен сразиться с Филиппом Хрговичем. Если этого не произойдет, то с большой вероятностью IBF примет решение забрать свой титул.

Как нам известно, Усик и Фьюри подерутся не раньше 17 февраля. А могут и не подраться. Не следует исключать травму. Нам надо надеяться, что их бой все-таки состоится, а IBF не будет им уступать ради реванша. В общем, здесь очень много "если" – сказал он.