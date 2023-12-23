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Промоутер Джошуа нашел соперника для Усика и Фьюри

Бокс
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Занимался бы лучше вопросами своего подопечного

Промоутер Джошуа нашел соперника для Усика и Фьюри

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (26-3; 23 КО) Эдди Хирн рассказал, что победитель поединка Усик-Фьюри должен выйти на бой против хорвата Филиппа Хрговича (16-0; 13 КО). Его слова цитирует Seconds Out:

"Победитель боя Фьюри – Усик должен сразиться с Филиппом Хрговичем. Если этого не произойдет, то с большой вероятностью IBF примет решение забрать свой титул.

Как нам известно, Усик и Фьюри подерутся не раньше 17 февраля. А могут и не подраться. Не следует исключать травму. Нам надо надеяться, что их бой все-таки состоится, а IBF не будет им уступать ради реванша. В общем, здесь очень много "если" – сказал он.

Напомним, что ранее Джошуа рассказал об ожиданиях от поединка против Валлина.

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