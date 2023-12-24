Промоутер Джошуа анонсировал чемпионский бой против Хрговича

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (27-3; 24 КО) Эдди Хирн после победы своего подопечного над шведом Отто Валлином (26-2; 14 КО) рассказал о планах на следующий год. Его слова цитирует Independent:

"Он вернулся. Энтони уничтожает людей в спаррингах. Это было идеальное выступление. Он прикончил Валлина.

2024 год будет огромным годом для Джошуа. Было сложное решение между чемпионской линией и поединком с Уайлдером. Подписали соглашение с Деонтеем, он проиграл, это нормально. Может быть, это благословение.

Энтони – чемпионский боксер, он хочет третий раз владеть титулом. Валлин был номером в рейтинге. Хргович подерется из Джошуа за пояс чемпиона мира. Очень рад видеть, как Энтони улыбается и так хорошо выступает. С таким настроем Джошуа – опасен. Он вернулся" – сказал Хирн.

Напомним, что Хргович является обязательным претендентом на пояс по линии IBF. В случае если после поединка Усик-Фьюри бойцы решат провести реванш, титул IBF станет вакантным и тогда Хргович сможет сразиться за него, соперником предположительно может стать Джошуа.