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Промоутер Джошуа анонсировал чемпионский бой против Хрговича
Ой да подождите вы с чемпионством
Фото: Getty Images
Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (27-3; 24 КО) Эдди Хирн после
"Он вернулся. Энтони уничтожает людей в спаррингах. Это было идеальное выступление. Он прикончил Валлина.
2024 год будет огромным годом для Джошуа. Было сложное решение между чемпионской линией и поединком с Уайлдером. Подписали соглашение с Деонтеем, он проиграл, это нормально. Может быть, это благословение.
Энтони – чемпионский боксер, он хочет третий раз владеть титулом. Валлин был номером в рейтинге. Хргович подерется из Джошуа за пояс чемпиона мира. Очень рад видеть, как Энтони улыбается и так хорошо выступает. С таким настроем Джошуа – опасен. Он вернулся" – сказал Хирн.
Напомним, что Хргович является обязательным претендентом на пояс по линии IBF. В случае если после поединка Усик-Фьюри бойцы решат провести реванш, титул IBF станет вакантным и тогда Хргович сможет сразиться за него, соперником предположительно может стать Джошуа.
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