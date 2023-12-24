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Джошуа: Я мог бы разорвать Уайлдера прямо сейчас, но я собираюсь подняться выше

Бокс
Обновлено

Очень уверенная победа

Джошуа: Я мог бы разорвать Уайлдера прямо сейчас, но я собираюсь подняться выше

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Энтони Джошуа (27-3; 24 КО) прокомментировал свою победу в поединке против шведа Отто Валлина (26-2; 14 КО). Его слова цитирует BBC:

"Я не могу оценить свое выступление. Я оставлю это своей команде. Возвращение бывшего Джошуа? Просто еще одно сражение.

Отто – настоящий воин. Угол играет огромную роль, чтобы их боец мог жить, чтобы сразиться еще один день. Я талантливый боец, и я использую свой дар. Я ищу величие. Бен Дэвисон – прекрасное дополнение к моей цели. Я уверен, что вы можете увидеть это сегодня.

Поражение Уайлдера? Я не смотрел. Я просто сосредоточился на себе. Я знаю, насколько это было для меня важно. Я слышал, что Деонтей проиграл. Ну и что? Он вернется. Я мог бы разорвать его прямо сейчас, но я собираюсь подняться выше.

Посмотрите на Дюбуа сегодня вечером, вы можете вернуться. Если Уайлдер будет хотеть, он может вернуться. Я уверен, что все еще хотят увидеть это мое сражение против него.

Стать трехкратным чемпионом? Это было бы великолепно. Каждый бой ведет к конечному пункту назначения. Продолжайте молиться и упорно работать. Я должен оставаться сосредоточенным, потому что я в пути, и это тяжело.

У нас есть большие амбиции. Как я сказал Луи Теру, мы не празднуем, когда выигрываем эти бои, мы празднуем, когда выигрываем титулы" – сказал Энтони.

Напомним, что ранее промоутер Джошуа анонсировал поединок с Хрговичем.

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