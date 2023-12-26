Наоя Иноуэ одержал победу техническим нокаутом в поединке с Марлоном Тапалесом

26 декабря прошёл боксёрский турнир в Токио (Япония). В главном событии вечера японский профессиональный боксёр, чемпион мира в четырех весовых категориях, Наоя Иноуэ одержал победу в поединке с филиппинцем Марлоном Тапалесом.

Благодаря этому он стал абсолютным чемпионом мира в первом полулегком весе.

Бой продлился десять раундов и завершился техническим нокаутом.

Примечательно, что год назад Иноуэ завоевал аналогичный титул в легчайшем весе.