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Наоя Иноуэ одержал победу техническим нокаутом в поединке с Марлоном Тапалесом

Бокс

Бой завершился в десятом раунде

Наоя Иноуэ одержал победу техническим нокаутом в поединке с Марлоном Тапалесом

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

26 декабря прошёл боксёрский турнир в Токио (Япония). В главном событии вечера японский профессиональный боксёр, чемпион мира в четырех весовых категориях, Наоя Иноуэ одержал победу в поединке с филиппинцем Марлоном Тапалесом.

Благодаря этому он стал абсолютным чемпионом мира в первом полулегком весе.

Бой продлился десять раундов и завершился техническим нокаутом.

Примечательно, что год назад Иноуэ завоевал аналогичный титул в легчайшем весе.

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