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Наоя Иноуэ одержал победу техническим нокаутом в поединке с Марлоном Тапалесом
Бой завершился в десятом раунде
26 декабря прошёл боксёрский турнир в Токио (Япония). В главном событии вечера японский профессиональный боксёр, чемпион мира в четырех весовых категориях, Наоя Иноуэ одержал победу в поединке с филиппинцем Марлоном Тапалесом.
Благодаря этому он стал абсолютным чемпионом мира в первом полулегком весе.
Бой продлился десять раундов и завершился техническим нокаутом.
Примечательно, что год назад Иноуэ завоевал аналогичный титул в легчайшем весе.
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