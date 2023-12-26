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Арум: Возможно, Иноуэ даже лучше Пакьяо

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Промоутер высказался о боксере

Арум: Возможно, Иноуэ даже лучше Пакьяо

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Боб Арум, сопромоутер чемпиона мира в четырёх весовых категориях, японца Наои Иноуэ (25-0, 22 KO), высказался о бойце.

"Иноуэ – потрясающий боец, подобного которому мы не видели со времён Мэнни Пакьяо. Возможно, он даже лучше Пакьяо. Я считаю, что у него есть шанс дойти до 59 кг или даже 61 кг. Нет, 63,5 кг — это слишком много. Посмотрите на Фултона. Я был на поединке, и он был намного крупнее Иноуэ в 55 кг", — сказал Арум в интервью YouTube-каналу Little Giant Boxing.

Напомним, сегодня, 26 декабря, Иноуэ завоевал второй в карьере титул абсолютного чемпиона мира.

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