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Боб Арум: Бой Наои Иноуэ и Джервонты Дэвиса не имеет никакого смысла

Бокс

Промоутер отреагировал на предложение Мейвезера

Боб Арум: Бой Наои Иноуэ и Джервонты Дэвиса не имеет никакого смысла

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Боб Арум, сопромоутер чемпиона мира в четырёх весовых категориях Наои Иноуэ, негативно отреагировал на слова Флойда Мейвезера, заявившего о желании увидеть поединок японца со звёздным американцем Джервонтой Дэвисом.

"Иноуэ начал карьеру в 49 кг и поднялся до 55 кг. Он невероятная звезда в Японии. При этом там практически никто не знает, кто такой Джервонта Дэвис. Почему Иноуэ, который не дотягивает по габаритам и до 55 кг, должен драться с парнем, который по большому счёту находится в лимите 63 кг?

Это не имеет никакого смысла. Есть ли у Иноуэ шансы против Шакура? Вероятно, нет. Не нужно увлекаться. Недавно Теренс Кроуфорд показал, каким великолепным бойцом он является, но вы бы не захотели выставлять его против Тайсона Фьюри.

Чтобы выставить Иноуэ против бойца 63 кг, нужно быть дураком, а японцы не дураки", – сказал Арум в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

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