Тедди Атлас: Уайлдер не знал, как драться с Паркером

Американский тренер Тедди Атлас рассказал, что думает о бое Джозефа Паркера (34-3, 23 КО) и Деонтея Уайлдера (43-3-1, 42 КО).

"Уайлдер не знал, как драться. Его никогда этому не учили. Или он сам не научился большему, чем нанести сильный удар. Ему давали правильных соперников, он их крушил, но имел проблемы с Ортисом, одолел его только в поздних раундах.

Это не показывает, насколько он хороший боксер. Потому что Деонтей мог просто ударить оппонентов и отправить их в нокаут. Но когда он выходил в ринг против тех, кого не способен нокаутировать, как было с Фьюри и Паркером - некоторые из его недостатков стали явными", — сказал Атлас.