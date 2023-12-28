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Льюис похвалил Дюбуа за победу над Миллером

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Льюис похвалил Дюбуа за победу над Миллером

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Бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис отреагировал на победу своего соотечественника Даниэля Дюбуа над американцем Джарреллом Миллером.

"Дэниел Дюбуа реально ожил в последних раундах, использовал джеб, использовал движение и обрёл большую уверенност. Он боксировал со 150-килограммовым парнем и в начальных раундах слишком давал ему вольничать. А ему нужно было смещаться влево и вынуждать этого громилу двигаться, всё время создавать ему углы.

После того, как Дэниел обрёл второе дыхание, он стал действовать очень хорошо, он выглядел как хороший боксёр. Он многое узнал о себе и убедился, что может драться с большими парнями. Миллер пытался его сломать морально, шёл прямо на него и надеялся, что Дэниел вымахается. Но этого не случилось, Дюбуа оказался для него слишком умён. На самом деле, вымахался в итоге именно Миллер. Это большая победа, и теперь время двигаться дальше", - сказал Льюис.

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