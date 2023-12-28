  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Тедди Атлас: Я не знаю, был ли Майк Тайсон когда-либо великим
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тедди Атлас: Я не знаю, был ли Майк Тайсон когда-либо великим

Бокс

Сочетание индивидуальных качеств боксера было невероятным

Тедди Атлас: Я не знаю, был ли Майк Тайсон когда-либо великим

Фото: isport.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный американский тренер Тедди Атлас высказался о бывшем абсолютном чемпионе мира в супертяжёлом весе Майке Тайсоне.

"Я не знаю, был ли он когда-либо великим. Но он был настоящей сенсацией. Возможно, он был лучшим сочетанием скорости и мощи. Кроме того, он был одним из величайших панчеров, как с правой, так и с левой. Но слишком часто Тайсон полагался на слабости других. Но так делать не стоит. Сильным нужно быть самому", — сказал Атлас на канале Lex Clips в YouTube.

Тайсон за время карьеры провёл 58 боёв, одержав в них 50 побед (44 нокаутом), и потерпел шесть поражений.

По теме
yellow-arrow
Не если я выиграю, а когда я выиграю. Александр Усик высказался о бое с Тайсоном Фьюри
yellow-arrow
Джервонта Дэвис принял ислам и сменил имя
yellow-arrow
Льюис похвалил Дюбуа за победу над Миллером
Майк Тайсон Тедди Атлас
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости