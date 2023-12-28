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Тедди Атлас: Я не знаю, был ли Майк Тайсон когда-либо великим
Сочетание индивидуальных качеств боксера было невероятным
Фото: isport.ua
Известный американский тренер Тедди Атлас высказался о бывшем абсолютном чемпионе мира в супертяжёлом весе Майке Тайсоне.
"Я не знаю, был ли он когда-либо великим. Но он был настоящей сенсацией. Возможно, он был лучшим сочетанием скорости и мощи. Кроме того, он был одним из величайших панчеров, как с правой, так и с левой. Но слишком часто Тайсон полагался на слабости других. Но так делать не стоит. Сильным нужно быть самому", — сказал Атлас на канале Lex Clips в YouTube.
Тайсон за время карьеры провёл 58 боёв, одержав в них 50 побед (44 нокаутом), и потерпел шесть поражений.
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