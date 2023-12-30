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Бой с участием Деревянченко признан поединком года по версии ESPN
К сожалению, украинец проиграл
Авторитетный спортивный ресурс ESPN по итогам года объявил победителей по нескольким номинациям.
Так, по мнению издания боксером года, стал Наоя Иноуэ, который 26 декабря нокаутировал филиппинца Марлона Тапалеса. После такого триумфа японец стал вторым бойцом в истории, кому удавалось становиться абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях в эпоху четырех поясов.
Лучшим поединком года признан бой Хайме Мунгуи против украинского представителя второго среднего веса Сергея Деревянченко. К сожалению, этот поединок наш соотечественник проиграл мексиканцу единогласным решением судей.
Напомним, что ранее Дюбуа
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