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Самый известный шведский супертяж дал прогноз на бой Усик-Фьюри
Он уже боксировал с Тайсоном
Шведский супертяж Отто Валлин (26-2; 14 КО) дал прогноз на поединок за звание абсолютного чемпиона мира Усик-Фьюри. Его слова цитирует Boxing News:
"Я очень уважаю Усика, особенно сейчас, после его боя с Джошуа. Я всегда говорил, что, по-моему, Тайсон победит.
Я буду придерживаться этого мнения, но это супертяжелый вес, ты никогда не можешь быть уверен.
Усик – очень хороший боец, Тайсон – хороший боец. Посмотрим, что произойдет. Я все равно ставлю на Фьюри, но думаю, что это будет очень хорошее сражение. Если Александр победит Тайсона, то у него будет потрясающая карьера" – сказал он.
Напомним, что ранее промоутер Фьюри
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