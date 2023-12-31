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Самый известный шведский супертяж дал прогноз на бой Усик-Фьюри

Бокс
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Он уже боксировал с Тайсоном

Самый известный шведский супертяж дал прогноз на бой Усик-Фьюри

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Шведский супертяж Отто Валлин (26-2; 14 КО) дал прогноз на поединок за звание абсолютного чемпиона мира Усик-Фьюри. Его слова цитирует Boxing News:

"Я очень уважаю Усика, особенно сейчас, после его боя с Джошуа. Я всегда говорил, что, по-моему, Тайсон победит.

Я буду придерживаться этого мнения, но это супертяжелый вес, ты никогда не можешь быть уверен.

Усик – очень хороший боец, Тайсон – хороший боец. Посмотрим, что произойдет. Я все равно ставлю на Фьюри, но думаю, что это будет очень хорошее сражение. Если Александр победит Тайсона, то у него будет потрясающая карьера" – сказал он.

Напомним, что ранее промоутер Фьюри рассказал о возможном реванше после боя с Усиком.

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Александр Усик Тайсон Фьюри Отто Валлин
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