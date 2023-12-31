Самый известный шведский супертяж дал прогноз на бой Усик-Фьюри

Шведский супертяж Отто Валлин (26-2; 14 КО) дал прогноз на поединок за звание абсолютного чемпиона мира Усик-Фьюри. Его слова цитирует Boxing News:

"Я очень уважаю Усика, особенно сейчас, после его боя с Джошуа. Я всегда говорил, что, по-моему, Тайсон победит.

Я буду придерживаться этого мнения, но это супертяжелый вес, ты никогда не можешь быть уверен.

Усик – очень хороший боец, Тайсон – хороший боец. Посмотрим, что произойдет. Я все равно ставлю на Фьюри, но думаю, что это будет очень хорошее сражение. Если Александр победит Тайсона, то у него будет потрясающая карьера" – сказал он.