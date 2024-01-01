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Сергей Деревянченко получил травму накануне боя с Монтгомери
Украинец должен был выйти в ринг 6 января
Претендент на титул чемпиона мира в среднем весе Сергей Деревянченко (14-5, 10 KO) не сможет провести бой 6 января против американца Роуди Монтгомери (10-5-1, 7 КО).
Сообщается, что украинец получил травму.
Напомним, что свой последний поединок Деревянченко провел в ночь с 10 на 11 июня уступив мексиканцу Хайме Мунгии (41-0, 33 KO).
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