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Сергей Деревянченко получил травму накануне боя с Монтгомери

Бокс

Украинец должен был выйти в ринг 6 января

Сергей Деревянченко получил травму накануне боя с Монтгомери

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Претендент на титул чемпиона мира в среднем весе Сергей Деревянченко (14-5, 10 KO) не сможет провести бой 6 января против американца Роуди Монтгомери (10-5-1, 7 КО).

Сообщается, что украинец получил травму.

Напомним, что свой последний поединок Деревянченко провел в ночь с 10 на 11 июня уступив мексиканцу Хайме Мунгии (41-0, 33 KO).

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Сергей Деревянченко
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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