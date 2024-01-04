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Мэнни Пакьяо объявил о втором поединке с Флойдом Мейвезером
Бой состоится
фото - boxingscene.com
Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в шести весовых категориях легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо объявил о своём втором поединке с американцем Флойдом Мейвезером спустя 10 лет после их первого боя.
На днях Мэнни Пакьяо присутствовал на Rizin 45 в канун Нового года на Saitama Super Arena в Японии. Пакман был приглашён на ринг генеральным директором Rizin Нобуюки Сакакибарой, который спросил, будет ли он драться с легендарным боксёром Флойдом Мейвезером.
"Большое спасибо за то, что снова пригласили меня сюда. Мне очень жаль, что мы не успели провести бой в прошлом году, как объяснил господин Сакакибара. В следующем году здесь, в Японии, состоится большой поединок с Флойдом Мейвезером! Я думал, вы не захотите, чтобы я это объявлял. Но я очень рад этому", — приводит слова Пакьяо Sherdog.
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