  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Теофимо Лопес: Барбоса, я хуже Майка Тайсона
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Теофимо Лопес: Барбоса, я хуже Майка Тайсона

Бокс

Арнольд стал главным претендентом на бой

Теофимо Лопес: Барбоса, я хуже Майка Тайсона

Новина українською

В рамках первого в 2024 году большого вечера бокса, который состоялся в ночь на 7 января в Лас-Вегасе (США), обязательный претендент на титул WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американец Арнольд Барбоса (29-0, 11 КО) одержал победу над африканцем Ксолисани Эндонгени и теперь претендует на поединок против действующего чемпиона Теофимо Лопеса (19-1, 13 КО).

"Барбосе нужно сосредоточиться на том, чтобы стать лучше, потому что он выглядел убого", — заявил Лопес.

"Если ты хочешь раскручивать бой — это одно дело. Но если ты задеваешь моего отца, я до тебя доберусь. Я и вся наша команда. Есть определённые способы, как добиваться поединков, о которых ему нужно знать. Я любвеобильный парень и всех люблю. Но если ты хочешь проверить, из чего я сделан, то я хуже Майка Тайсона. Как бы они не старались, ничего у них не выйдет", — говорит Лопес

По теме
yellow-arrow
Эррол Спенс намекнул на завершение карьеры
yellow-arrow
Фрэнсис Нганну: Я побеждаю Джошуа, а потом дерусь с Фьюри
yellow-arrow
Нганну: Думаю, что Джошуа легче нокаутировать, чем Фьюри
Теофимо Лопес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Vringe
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости