Теофимо Лопес: Барбоса, я хуже Майка Тайсона

В рамках первого в 2024 году большого вечера бокса, который состоялся в ночь на 7 января в Лас-Вегасе (США), обязательный претендент на титул WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американец Арнольд Барбоса (29-0, 11 КО) одержал победу над африканцем Ксолисани Эндонгени и теперь претендует на поединок против действующего чемпиона Теофимо Лопеса (19-1, 13 КО).

"Барбосе нужно сосредоточиться на том, чтобы стать лучше, потому что он выглядел убого", — заявил Лопес.

"Если ты хочешь раскручивать бой — это одно дело. Но если ты задеваешь моего отца, я до тебя доберусь. Я и вся наша команда. Есть определённые способы, как добиваться поединков, о которых ему нужно знать. Я любвеобильный парень и всех люблю. Но если ты хочешь проверить, из чего я сделан, то я хуже Майка Тайсона. Как бы они не старались, ничего у них не выйдет", — говорит Лопес