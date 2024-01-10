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Эдди Хирн назвал возможного соперника Девина Хейни
Тренер высказался о возможном поединке
Getty Images/Global Images Ukraine
Американский боксёр Девин Хейни с высокой долей вероятности проведёт следующий поединок с представителем Испании Сандором Мартином. Об этом на канале Matchroom Boxing в YouTube рассказал известный промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Хейни.
Напомним, ранее президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что Мартин является обязательным претендентом на титул в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), принадлежащий Хейни.
В предыдущем поединке, проходившем в декабре прошлого года, Девин сражался с соотечественником, Реджисом Прогрейсом. Бой продолжался всю дистанцию и завершился в пользу Хейни единогласным решением судей.
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