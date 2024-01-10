Эдди Хирн назвал возможного соперника Девина Хейни 

Американский боксёр Девин Хейни с высокой долей вероятности проведёт следующий поединок с представителем Испании Сандором Мартином. Об этом на канале Matchroom Boxing в YouTube рассказал известный промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Хейни.

Напомним, ранее президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что Мартин является обязательным претендентом на титул в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), принадлежащий Хейни.

В предыдущем поединке, проходившем в декабре прошлого года, Девин сражался с соотечественником, Реджисом Прогрейсом. Бой продолжался всю дистанцию и завершился в пользу Хейни единогласным решением судей.