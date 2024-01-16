Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стефанос Циципас не планирует играть в миксте на ОИ-2024
Грек высказался о предстоящих соревнованиях
Фото: Tennishead
Седьмая ракетка мира Стефанос Циципас ответил на вопрос, планирует ли он выступить на Олимпийских играх в Париже в смешанном разряде.
"Это серьёзное решение, потому что три разряда — это действительно много. В приоритете, безусловно, одиночка, и если смогу, то сыграю ещё в одном.
Конечно, я не могу не думать о Петросе, потому что вместе выступить на Олимпиаде — это наша общая мечта", — приводит слова грека журналистка Викки Георгату на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).
В одиночном разряде следующий матч Стефанос Циципас проведёт с представителем Австралии Джорданом Томпсоном.
Популярное сейчас
- Вместо Моуриньо. Рома назначила легенду клуба новым главным тренером
- Кривбасс провел тренировку в Испании и показал тренировочную форму от нового спонсора
- Официально. Рома уволила Моуриньо
- Ломаченко и Камбосос получили дату поединка, на кону – титул IBF
- Бензема был замечен на отдыхе с бывшей женой. В прошлом году известна модель родила ему сына. ФОТО
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО