Стефанос Циципас не планирует играть в миксте на ОИ-2024

Седьмая ракетка мира Стефанос Циципас ответил на вопрос, планирует ли он выступить на Олимпийских играх в Париже в смешанном разряде.

"Это серьёзное решение, потому что три разряда — это действительно много. В приоритете, безусловно, одиночка, и если смогу, то сыграю ещё в одном.

Конечно, я не могу не думать о Петросе, потому что вместе выступить на Олимпиаде — это наша общая мечта", — приводит слова грека журналистка Викки Георгату на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

В одиночном разряде следующий матч Стефанос Циципас проведёт с представителем Австралии Джорданом Томпсоном.