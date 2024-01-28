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Мунгия о возможном поединке с Каннело: Для меня будет честью оказаться с ним в одном ринге

Бокс
Обновлено

Чемпионское уважение

Мунгия о возможном поединке с Каннело: Для меня будет честью оказаться с ним в одном ринге

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира во втором среднем весе по версии WBC Silver Хайме Мунгия (43-0; 34 КО) после победы над британцем Джоном Райдером (32-7; 18 КО) прокомментировал возможный поединок против Сауля Альвареса. Его слова цитирует DAZN:

"Мы еще не знаем, что будет дальше, у нас нет никаких переговоров, но мы хотим быть лучшими во втором среднем весе и мы собираемся стать чемпионами мира.

Если Канело даст нам шанс – это будет замечательное сражение между мексиканцами, для меня будет честью оказаться с ним в одном ринге" – сказал Мунгия.

Напомним, что ранее был опубликован постер к бою Богачук-Фундор.

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