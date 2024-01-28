Мунгия о возможном поединке с Каннело: Для меня будет честью оказаться с ним в одном ринге

Чемпион мира во втором среднем весе по версии WBC Silver Хайме Мунгия (43-0; 34 КО) после победы над британцем Джоном Райдером (32-7; 18 КО) прокомментировал возможный поединок против Сауля Альвареса. Его слова цитирует DAZN:

"Мы еще не знаем, что будет дальше, у нас нет никаких переговоров, но мы хотим быть лучшими во втором среднем весе и мы собираемся стать чемпионами мира.

Если Канело даст нам шанс – это будет замечательное сражение между мексиканцами, для меня будет честью оказаться с ним в одном ринге" – сказал Мунгия.