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Мунгия о возможном поединке с Каннело: Для меня будет честью оказаться с ним в одном ринге
Чемпионское уважение
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира во втором среднем весе по версии WBC Silver Хайме Мунгия (43-0; 34 КО) после победы над британцем Джоном Райдером (32-7; 18 КО) прокомментировал возможный поединок против Сауля Альвареса. Его слова цитирует DAZN:
"Мы еще не знаем, что будет дальше, у нас нет никаких переговоров, но мы хотим быть лучшими во втором среднем весе и мы собираемся стать чемпионами мира.
Если Канело даст нам шанс – это будет замечательное сражение между мексиканцами, для меня будет честью оказаться с ним в одном ринге" – сказал Мунгия.
Напомним, что ранее был
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