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Теренс Кроуфорд опубликовал фото с Флойдом Мейвезером

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Теренс Кроуфорд опубликовал фото с Флойдом Мейвезером

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Действующий лидер рейтинга pound-for-pound американец Теренс Кроуфорд опубликовал совместное фото с бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях, легендарным соотечественником Флойдом Мейвезером-младшим.

Теренс Кроуфорд является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).

30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг).

Мейвезер завершил карьеру в сентябре 2015 года. Всего на его счету 50 побед (27 – нокаутом) и ни одного поражения.

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