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Боб Арум высказался о критике в адрес Фьюри со стороны команды Усика

Бокс
Обновлено

Промоутер считает, что критика в адрес британца неуместна

Боб Арум высказался о критике в адрес Фьюри со стороны команды Усика

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Промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Боб Арум отреагировал на критику в адрес Цыганского короля со стороны членов команды Александра Усика.

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"Профессиональный боец, которым является Тайсон Фьюри, получил рассечение на тренировке. Такое случается нечасто, но случается. И когда другая сторона сомневается в этом, несмотря на то, что боец потратил очень много времени на подготовку к поединку, который пришлось отложить, — это нелепо. Неудивительно, что это задело Фьюри. Меня бы это тоже задело.

Почему так постоянно происходит в боксе, когда случается злополучная травма, а другая сторона открывает свой рот, словно это вина бойца, который ее получил? В этом нет никакого смысла. Мы должны лучше вести себя в боксе. И Эгис Климас, отличный парень и мой друг, должен хорошо об этом знать", — сказал Арум в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

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Боб Арум
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Источник:
fightnews
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
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zubrenok1956 (житомир)
07.02.2024 в 21:00
Все в житті буває В тих хто рота розкриває Не по справі, гонорово В них в кінці завжди ...... Пиху треба прибирати Компліма собі не роздавати Та дотримуватись слова Бо "розсічення" наступить знову
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Комментарии 1
zubrenok1956 (житомир)
07.02.2024 в 21:00
Все в житті буває В тих хто рота розкриває Не по справі, гонорово В них в кінці завжди ...... Пиху треба прибирати Компліма собі не роздавати Та дотримуватись слова Бо "розсічення" наступить знову
Ответить
0
0

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