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Боб Арум высказался о критике в адрес Фьюри со стороны команды Усика
Промоутер считает, что критика в адрес британца неуместна
Промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Боб Арум отреагировал на критику в адрес Цыганского короля со стороны членов команды Александра Усика.
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"Профессиональный боец, которым является Тайсон Фьюри, получил рассечение на тренировке. Такое случается нечасто, но случается. И когда другая сторона сомневается в этом, несмотря на то, что боец потратил очень много времени на подготовку к поединку, который пришлось отложить, — это нелепо. Неудивительно, что это задело Фьюри. Меня бы это тоже задело.
Почему так постоянно происходит в боксе, когда случается злополучная травма, а другая сторона открывает свой рот, словно это вина бойца, который ее получил? В этом нет никакого смысла. Мы должны лучше вести себя в боксе. И Эгис Климас, отличный парень и мой друг, должен хорошо об этом знать", — сказал Арум в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.
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