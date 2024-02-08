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Теофимо Лопес и Джамейн Ортис показали одинаковый вес накануне боя за титул WBO
Бой состоится 9 февраля
9 февраля в Лас-Вегасе состоится боксёрский вечер, в главном событии которого станет поединок за звание чемпиона мира в первом полусреднем весе по версиям WBO и The Ring между Теофимо Лопесом и Джамейном Ортисом.
Состоялась процедура взвешивания по итогам которой оба боксёра успешно вложились в лимит веса — по 63,3 кг.
Джамейн Ортис в октябре 2022 встретился с Василием Ломаченко и уступил ему единогласным решением, потерпев первое поражение в карьере.
В свою очередь Лопес завоевал титул в июне, нанеся первое поражение бывшему абсолютному чемпиону дивизиона британцу Джошу Тэйлору.
THE SHOW IS ABOUT TO BEGIN.— Top Rank Boxing (@trboxing) February 7, 2024
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