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Теофимо Лопес и Джамейн Ортис показали одинаковый вес накануне боя за титул WBO

Бокс

Бой состоится 9 февраля

Теофимо Лопес и Джамейн Ортис показали одинаковый вес накануне боя за титул WBO

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

9 февраля в Лас-Вегасе состоится боксёрский вечер, в главном событии которого станет поединок за звание чемпиона мира в первом полусреднем весе по версиям WBO и The Ring между Теофимо Лопесом и Джамейном Ортисом.

Состоялась процедура взвешивания по итогам которой оба боксёра успешно вложились в лимит веса — по 63,3 кг.

Джамейн Ортис в октябре 2022 встретился с Василием Ломаченко и уступил ему единогласным решением, потерпев первое поражение в карьере.

В свою очередь Лопес завоевал титул в июне, нанеся первое поражение бывшему абсолютному чемпиону дивизиона британцу Джошу Тэйлору.

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Теофимо Лопес Джамейн Ортис
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