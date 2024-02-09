Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Теофимо Лопес единогласным решением судей одержал победу над Джамейном Ортисом
Американец добыл уверенную победу
Фото: Твиттер
Американский боксёр Теофимо Лопес одержал победу в поединке с соотечественником Джамейном Ортисом. Их бой проходил на турнире в Лас-Вегасе (США) и стал главным событием вечера. На кону противостояния стоял титул чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе, а также пояс The Ring.
Поединок продлился 12 раундов и завершился победой Лопеса единогласным решением судей (117-111, 115-113 и 115-113).
Для Теофимо эта победа стала 20-й профессиональной в карьере. Единственное поражение в карьере боксер потерпел с Джорджем Камбососом в 2021 году.
Популярное сейчас
- Украина узнала соперников в Лиге Наций, спарринги украинских клубов и Миколенко, который может уйти из Эвертона. Главные новости за 8 февраля
- Стали известны условия полноценного контракта Малиновского с Дженоа
- Цыганков: Не люблю, когда сравнивают нас с Мудриком
- "Политика не должна перевесить здравый смысл и интересы государства", - Кличко вступился за Залужного
- Модель OnlyFans призвала жену футболиста Челси заменить Почеттино на посту главного тренера. ФОТО
- Уэйн Руни замечен во время отдыха в Эмиратах в компании основателя Putin Team. ФОТО