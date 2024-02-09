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Теофимо Лопес единогласным решением судей одержал победу над Джамейном Ортисом

Бокс

Американец добыл уверенную победу

Теофимо Лопес единогласным решением судей одержал победу над Джамейном Ортисом

Фото: Твиттер

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский боксёр Теофимо Лопес одержал победу в поединке с соотечественником Джамейном Ортисом. Их бой проходил на турнире в Лас-Вегасе (США) и стал главным событием вечера. На кону противостояния стоял титул чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе, а также пояс The Ring.

Поединок продлился 12 раундов и завершился победой Лопеса единогласным решением судей (117-111, 115-113 и 115-113).

Для Теофимо эта победа стала 20-й профессиональной в карьере. Единственное поражение в карьере боксер потерпел с Джорджем Камбососом в 2021 году.

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