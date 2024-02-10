  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Видео, как Теофимо Лопес побил Ортиса и сохранил у себя чемпионский титул
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Видео, как Теофимо Лопес побил Ортиса и сохранил у себя чемпионский титул

Бокс

Видеообзор поединка

Видео, как Теофимо Лопес побил Ортиса и сохранил у себя чемпионский титул

Новина українською

На турнире в Лас-Вегасе состоялся бой в первом полусреднем весе между действующим чемпионом Теофимо Лопесом и претендентом Джамейном Ортисом. На кону противостояния стоял титул чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе, а также пояс The Ring.

Читайте такжеТеофимо Лопес единогласным решением судей одержал победу над Джамейном Ортисом

Победу в бою единогласным решением судей одержал Теофимо Лопес. Он и оставил у себя чемпионский пояс. Для Теофимо эта победа стала 20-й профессиональной в карьере.

Как он ее одерживал – смотрите в видеообзоре.

По теме
yellow-arrow
Теренс Кроуфорд: Теофиму Лопесу нужно сосредоточиться на сопернике, а не на мне
yellow-arrow
Джеймен Ортис: После боя с Ломаченко я знал, что мне нужно делать в поединке с Лопесом
yellow-arrow
Портер: Было очевидно, что Усик не получит бой с Фьюри
Бокс Теофимо Лопес Джамейн Ортис
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости