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Видео, как Теофимо Лопес побил Ортиса и сохранил у себя чемпионский титул
Видеообзор поединка
На турнире в Лас-Вегасе состоялся бой в первом полусреднем весе между действующим чемпионом Теофимо Лопесом и претендентом Джамейном Ортисом. На кону противостояния стоял титул чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе, а также пояс The Ring.
Победу в бою единогласным решением судей одержал Теофимо Лопес. Он и оставил у себя чемпионский пояс. Для Теофимо эта победа стала 20-й профессиональной в карьере.
Как он ее одерживал – смотрите в видеообзоре.
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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