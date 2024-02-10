Видео, как Теофимо Лопес побил Ортиса и сохранил у себя чемпионский титул

На турнире в Лас-Вегасе состоялся бой в первом полусреднем весе между действующим чемпионом Теофимо Лопесом и претендентом Джамейном Ортисом. На кону противостояния стоял титул чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе, а также пояс The Ring.

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Победу в бою единогласным решением судей одержал Теофимо Лопес. Он и оставил у себя чемпионский пояс. Для Теофимо эта победа стала 20-й профессиональной в карьере.

Как он ее одерживал – смотрите в видеообзоре.