Джо Джойс: Усик стал супертяжеловесом, он сильно бьёт и выбрасывает много ударов

Британский боксёр супертяжёлого веса Джо Джойс, встречавшийся на любительском ринге с украинцем Александром Усиком, высказался о его предстоящем поединке с Тайсоном Фьюри.

"Усик стал лучше со времён нашего боя. Он адаптировался к супертяжёлому весу. Раньше у него был любительский стиль. Теперь же он превратился в супертяжеловеса. Он сильно бьёт, он жёсткий, и он выбрасывает много ударов. Усик очень умел, так что это бой лучшего против лучшего. Пусть победит сильнейший", — сказал Джойс в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Напомним, изначально поединок Фьюри и Усика должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако из-за травмы британца его перенесли на 18 мая.