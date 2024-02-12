  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Джо Джойс: Усик стал супертяжеловесом, он сильно бьёт и выбрасывает много ударов
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джо Джойс: Усик стал супертяжеловесом, он сильно бьёт и выбрасывает много ударов

Бокс

Боксер высказался о бое с Тайсоном Фьюри

Джо Джойс: Усик стал супертяжеловесом, он сильно бьёт и выбрасывает много ударов

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский боксёр супертяжёлого веса Джо Джойс, встречавшийся на любительском ринге с украинцем Александром Усиком, высказался о его предстоящем поединке с Тайсоном Фьюри.

"Усик стал лучше со времён нашего боя. Он адаптировался к супертяжёлому весу. Раньше у него был любительский стиль. Теперь же он превратился в супертяжеловеса. Он сильно бьёт, он жёсткий, и он выбрасывает много ударов. Усик очень умел, так что это бой лучшего против лучшего. Пусть победит сильнейший", — сказал Джойс в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Напомним, изначально поединок Фьюри и Усика должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако из-за травмы британца его перенесли на 18 мая.

По теме
yellow-arrow
Уайлдер: Проиграл Паркеру, потому что я пробыл в пути 20 часов
yellow-arrow
Теофимо Лопес: Планирую подраться в Гондурасе в апреле или июне
yellow-arrow
Фрэнк Уоррен: Я абсолютно уверен, что бой Усика и Фьюри состоится 18 мая
Александр Усик Джо Джойс
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости