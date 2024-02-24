  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Тренер Нганну: Будущее Фрэнсиса решим после 8 марта
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Нганну: Будущее Фрэнсиса решим после 8 марта

Бокс
Обновлено

Тогда все станет ясно

Тренер Нганну: Будущее Фрэнсиса решим после 8 марта

Фото: Instagram

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Тренер экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну (20-4) Эрик Никсик рассказал о судьбе своего подопечного в ближайшем будущем. Его слова цитирует MMA Junkie:

"Я знаю, что Феррейра больше интригует Фрэнсиса. Когда мы с ним обсуждали возвращение в ММА, Фрэнсис написал мне: "Я думаю, что этот парень хороший". Я думаю, что это сражение его точно заинтриговало.

Я думаю, что все будет зависеть от того, что произойдет в бою с Джошуа. Если он выйдет и выступит хорошо или нокаутирует этого чувака, я думаю, что это поставит его в положение, чтобы воевать за титул чемпиона мира. Все решится после того, что состоится 8 марта, будет понятно, будем ли мы возвращаться в ММА, или он будет биться за пояс в боксе.

Парень хочет выигрывать во всем, что он делает. Когда он что-то делает, это делает 110 процентов. Как только он вернется в ММА, я знаю, что с его менталитетом ничего не изменится" – сказал он.

Напомним, что поединок Джошуа Нганну состоится 8 марта в Саудовской Аравии.

По теме
yellow-arrow
Усик трогательно поздравил свою старшую дочь с днем рождения. Фото
yellow-arrow
Кличко о двух годах войны: Спасибо нашим воинам, которые в аду войны героически сражаются за свободу Украины
yellow-arrow
Хэйни-Гарсия: Стало известно место проведения суперпоединка
Фрэнсис Нганну
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости