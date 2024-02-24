Тренер Нганну: Будущее Фрэнсиса решим после 8 марта

Тренер экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну (20-4) Эрик Никсик рассказал о судьбе своего подопечного в ближайшем будущем. Его слова цитирует MMA Junkie:

"Я знаю, что Феррейра больше интригует Фрэнсиса. Когда мы с ним обсуждали возвращение в ММА, Фрэнсис написал мне: "Я думаю, что этот парень хороший". Я думаю, что это сражение его точно заинтриговало.

Я думаю, что все будет зависеть от того, что произойдет в бою с Джошуа. Если он выйдет и выступит хорошо или нокаутирует этого чувака, я думаю, что это поставит его в положение, чтобы воевать за титул чемпиона мира. Все решится после того, что состоится 8 марта, будет понятно, будем ли мы возвращаться в ММА, или он будет биться за пояс в боксе.

Парень хочет выигрывать во всем, что он делает. Когда он что-то делает, это делает 110 процентов. Как только он вернется в ММА, я знаю, что с его менталитетом ничего не изменится" – сказал он.

Напомним, что поединок Джошуа Нганну состоится 8 марта в Саудовской Аравии.