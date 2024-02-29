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Девин Хейни может пропустить пресс-конференцию перед боем с Гарсией
Боксер не готов тратить свое время
Фото: Твиттер
Девин Хейни заявил, что он может не явиться на пресс-конференцию в Лос-Анджелесе в рамках промоушена его боя с Райаном Гарсией, который состоится 20 апреля.
"Я не пойду завтра на пресс-конференцию… Этот чувак Райан только попусту тратит моё время", — написал чемпион WBC в полусреднем весе на своей странице в социальной сети X.
По информации BoxingNews24, Хейни разочарован тем, что Гарсия отодвинул его на второй план на их первой пресс-конференции на этой неделе в Нью-Йорке, и Девину тяжело быть в тени более способного в плане пиара оппонента, имеющего 11 миллионов фолловеров.
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