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Бывший тренер Джошуа: Любой бой опасен, особенно против Нганну
Британцу придется хорошенько поработать
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Анхель Фернандес, экс-тренер британца Энтони Джошуа (27-3, 24 КО), высказался о предстоящем поединке британца с камерунцем Фрэнсисом Нганну (0-1).
"Любой бой опасен, особенно против такого нокаутера, как Нганну. Оба — замечательные бойцы. Я думаю, план Эй Джея заключается в том, чтобы находиться вне зоны досягаемости джеба, работать ногами и использовать дистанцию.
Это не значит отдать инициативу, напротив, вместо этого ему нужно захватить преимущество, чтобы я верил, что он сможет одержать победу", — заявил Фернандес в интервью talkSPORT.
Напомним, бой Джошуа — Нганну состоится 8 марта в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
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