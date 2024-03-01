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Бывший тренер Джошуа: Любой бой опасен, особенно против Нганну

Бокс

Британцу придется хорошенько поработать

Бывший тренер Джошуа: Любой бой опасен, особенно против Нганну

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Анхель Фернандес, экс-тренер британца Энтони Джошуа (27-3, 24 КО), высказался о предстоящем поединке британца с камерунцем Фрэнсисом Нганну (0-1).

"Любой бой опасен, особенно против такого нокаутера, как Нганну. Оба — замечательные бойцы. Я думаю, план Эй Джея заключается в том, чтобы находиться вне зоны досягаемости джеба, работать ногами и использовать дистанцию.

Это не значит отдать инициативу, напротив, вместо этого ему нужно захватить преимущество, чтобы я верил, что он сможет одержать победу", — заявил Фернандес в интервью talkSPORT.

Напомним, бой Джошуа — Нганну состоится 8 марта в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

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Источник:
ringside24
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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