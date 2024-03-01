Тренер Джошуа: Фьюри – прирождённый боец, но я считаю, что победит Усик

Анхель Фернандес, экс-тренер бывшего чемпиона супертяжёлого дивизиона Энтони Джошуа высказался о бое украинца Александра Усика (21-0, 14 КО) и чемпиона мира по версии WBC британца Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

— Анхель, Фьюри против Усика. Мы увидим этот бой не так, как он был заранее запланирован, а в мае. Кто победит?

— Я считаю Фьюри прирождённым бойцом, ничего у него не отнимаю, но я считаю, что победит Усик. Я думаю, он будет хозяином в ринге.

— Почему Усик? Как он это сделает?

— Я уверен, что с ним работает отличная команда, они очень-очень-очень умны. Они подготовятся соответствующе. И я думаю, такие вещи Фьюри, как схватить его, бороться, накинуть на него весь свой вес, перебить его джебом — это не будет так легко, как по телевизору, если напротив будет Усик.

— Насколько сильно повлияет на подготовку Тайсона Фьюри это рассечение? Спарринги — это большая часть подготовки, и Тайсон Фьюри не сможет спарринговать в это время, потому что рассечение было очень плохим.

— Команда Усика явно подготовится к этому, и они попытаются метить в это место, чтобы снова его открыть. По моему личному мнению, недостаточно времени, чтобы такое рассечение зажило. Возможно, Усик будет рассматривать работу по этому месту.

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— Усик будет работать по этому месту?

— Возможно. Я бы так сделал. В конце концов, бой — это бой, и ты пытаешься найти уязвимости, ты пытаешься найти эти мелкие вещи, чтобы заполучить победу. Если у кого-то есть рассечение, и оно недостаточно хорошо зажило, то это место точно станет мишенью.

— У меня было беспокойство после рассечения Тайсона Фьюри, что оно может не зажить до 18 мая, но подготовка начинается ещё раньше. Как они избегут проблем, если Тайсон Фьюри будет спарринговать? Вы работали на этом уровне ранее, как они защитятся от этого, или они будут просто надеяться, что оно снова не откроется?

— Очевидно, что это вазелин, защитные шлемы, может быть, постараются подложить дополнительное смягчающие подкладки. Может быть что-то вроде этого, но в конце концов, ты не можешь спарринговать, спустя рукава. Это работа, и ты будешь думать, как тебе действовать и выполнять это всё.