Хргович дал прогноз на бой Усик-Фьюри

Хорватский супертяж Филипп Хргович (17-0; 14 КО) дал прогноз на поединок за звание абсолютного чемпиона мира Усик-Фьюри.

"Я думаю, что Усик победит в этом поединке. Я отдаю предпочтение ему в этом бою. Я предполагаю, что Усик победит. Конечно, это трудный поединок для него. Это тяжелое сражение для обоих, но имею такой прогноз. На мой взгляд, Усик – более совершенный боец. Так что посмотрим" – сказал хорват.

Напомним, что бой Усик-Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.