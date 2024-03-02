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Хргович дал прогноз на бой Усик-Фьюри

Бокс

Довольно оптимистично

Хргович дал прогноз на бой Усик-Фьюри

Фото: Getty Images

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Хорватский супертяж Филипп Хргович (17-0; 14 КО) дал прогноз на поединок за звание абсолютного чемпиона мира Усик-Фьюри.

"Я думаю, что Усик победит в этом поединке. Я отдаю предпочтение ему в этом бою. Я предполагаю, что Усик победит. Конечно, это трудный поединок для него. Это тяжелое сражение для обоих, но имею такой прогноз. На мой взгляд, Усик – более совершенный боец. Так что посмотрим" – сказал хорват.

Напомним, что бой Усик-Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

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Источник:
fightnews
Опубликовал: Андрей Хижняк
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