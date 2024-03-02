Промоутер Джошуа: Все видели, что Нганну сделал с Фьюри

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (27-3; 24 КО) Эдди Хирн прокомментировал ожидания от поединка своего подопечного против Фрэнсиса Нганну (20-4). Его слова цитирует Talksport:

"Разве это не здорово? Если проиграть бойцу ММА с рекордом 0-1, мы будем знать, что он чемпион UFC в тяжелом весе и имеет определенный боксерский опыт.

Но на самом деле не нужно проигрывать ребятам, которые не соревновались на самом высоком уровне. Но против Тайсона Фьюри он показал, на что способен.

Это единственный дивизион, где может произойти все, что угодно, вы не сражаетесь с бойцами легкого и среднего веса, вы сражаетесь с большим сильным панчером, который не боится дать волю рукам. Итак, когда эти ребята дают волю рукам, может произойти все, что угодно.

Для Джошуа все это бизнес, он все еще мечтает стать абсолютным чемпионом. Одна из причин, почему мы берем этот бой, состоит в том, что "Его Превосходительство" в Саудовской Аравии сказал, что победителя этого боя ждет поединок с победителем Фьюри против Усика.

Для "Эй Джея" все стоит на кону, и если он сможет хорошо поработать, а Фьюри сможет победить Усика, я действительно верю, что вы увидите это сражение. Я немного нервничаю. На бумаге "Эй Джей" должен пройти Нганну, но мы видели, что он сделал с Фьюри в их бою.

Нганну сбил его с ног в том бою, я чувствовал, что он выиграл. Он очень сильный человек, безусловно, может нанести удары и не боится. Я уверен, что в этом бою будут некоторые моменты. Но "Эй Джей" выглядит фантастически, и я с нетерпением жду от него еще одной доминантной победы" – сказал Хирн.

Напомним, что бой Джошуа-Нганну состоится 8 марта в Саудовской Аравии.