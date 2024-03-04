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Райан Гарсия готов провести бой с Джейком Полом

Бокс

Можем увидеть очередной бой с блогером

Райан Гарсия готов провести бой с Джейком Полом

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Райан Гарсия, бывший временный чемпион мира в легком весе по версии WBC, бросил вызов видеоблогеру Джейку Полу.

"Я чувствую себя чертовски виноватым за то, что познакомил Джейка с боксом. Я ошибся. Не могу позволить этому продолжаться. Пол не уважает мой спорт, он вообще ничего не уважает. Позвони моей команде, Джейк. Я собираюсь завершить его боксерскую карьеру", — написал Гарсия у себя в социальных сетях.

Напомним, что свой следующий бой Гарсия проведет против Девина Хейни 20 апреля.

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Источник:
ringside24
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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