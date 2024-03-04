Райан Гарсия готов провести бой с Джейком Полом

Райан Гарсия, бывший временный чемпион мира в легком весе по версии WBC, бросил вызов видеоблогеру Джейку Полу.

"Я чувствую себя чертовски виноватым за то, что познакомил Джейка с боксом. Я ошибся. Не могу позволить этому продолжаться. Пол не уважает мой спорт, он вообще ничего не уважает. Позвони моей команде, Джейк. Я собираюсь завершить его боксерскую карьеру", — написал Гарсия у себя в социальных сетях.

Напомним, что свой следующий бой Гарсия проведет против Девина Хейни 20 апреля.