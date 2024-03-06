Гвоздик: Когда работал с Тедди Атласом, то главным в кемпе был он

Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе украинец Александр Гвоздик (20-1, 16 КО) готовится к бою с американцем Давидом Бенавидесом (28-0, 24 КО) за звание временного чемпиона WBC.

Боксер рассказал о сотрудничестве с тренером Марко Контрерасом:

"Марко — демократ. Флегматичный демократ. И мне с ним очень комфортно. Он учитывает мои потребности. Учитывает моё эго. Учитывает мой опыт".

Экс-чемпион не скрывает, что ему «удобнее работать с таким тренером, как Марко. Который вносит свои изменения, свои корректировки. Но если я настаиваю на своём видении... То есть в моём лагере главный человек - это я. Меня это устраивает. Мне так удобно".

Гвоздик сравнил Контрераса с Тедди Атласом:

"Понятное дело, что когда я работал с Тедди, то главным в кемпе был он. Хочу ещё раз повторить. Я не говорю, что это было плохо. Более того, считаю, что я очень много приобрёл у Тедди. И опыта, и боксёрских скиллов. Но в какой-то момент я решил, что сейчас хочу проводить кемпы так, как я это сейчас делаю. Кемпы, где я решаю вопросы. Где главный человек — это я".