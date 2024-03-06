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Бой Владислава Сиренко не состоялся из-за ареста соперника
В профессиональном боксе давно такого не было
Фото - Facebook
В ночь на 6 марта украинский супертяжеловес Владислав Сиренко должен был провести бой с Деоном Ронни Хейлом (5-17-1, 4 КО). Но, увы, поединок так и не состоялся.
Дело в том, что соперника украинца арестовали, об этом написал сам Сиренко.
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"Соперник был арестован до того, как он приехал на бой. Такого в моем опыте еще не было! Но сражение сделаем. Немного позже. А сейчас работаем над этим. Очень много проблем возникло перед этим поединком. И все решалось практически в последний момент. Я до последнего не знал, состоится ли поединок или нет. Лишь в день боя, в 14:00, точно стало известно, что боя не будет", — цитирует боксера vRINGe.
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