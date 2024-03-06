Бой Владислава Сиренко не состоялся из-за ареста соперника

В ночь на 6 марта украинский супертяжеловес Владислав Сиренко должен был провести бой с Деоном Ронни Хейлом (5-17-1, 4 КО). Но, увы, поединок так и не состоялся.

Дело в том, что соперника украинца арестовали, об этом написал сам Сиренко.

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