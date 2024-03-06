  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Бой Владислава Сиренко не состоялся из-за ареста соперника
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бой Владислава Сиренко не состоялся из-за ареста соперника

Бокс
Обновлено

В профессиональном боксе давно такого не было

Бой Владислава Сиренко не состоялся из-за ареста соперника

Фото - Facebook

Новина українською

В ночь на 6 марта украинский супертяжеловес Владислав Сиренко должен был провести бой с Деоном Ронни Хейлом (5-17-1, 4 КО). Но, увы, поединок так и не состоялся.

Дело в том, что соперника украинца арестовали, об этом написал сам Сиренко.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Соперник был арестован до того, как он приехал на бой. Такого в моем опыте еще не было! Но сражение сделаем. Немного позже. А сейчас работаем над этим. Очень много проблем возникло перед этим поединком. И все решалось практически в последний момент. Я до последнего не знал, состоится ли поединок или нет. Лишь в день боя, в 14:00, точно стало известно, что боя не будет", — цитирует боксера vRINGe.

По теме
yellow-arrow
Нганну назвал имена трех боксеров, с котороми хотел бы провести бой
yellow-arrow
Гвоздик: Когда работал с Тедди Атласом, то главным в кемпе был он
yellow-arrow
Джошуа: Когда Кличко ударил меня, это было похоже на контузию затылка
Владислав Сиренко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Vringe
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости