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Гвоздик: Я не вижу шансов для Нганну в бою с Джошуа

Бокс
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Украинский боксер поделился ожиданиями от боя

Гвоздик: Я не вижу шансов для Нганну в бою с Джошуа

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8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) экс-объединённый чемпион хэвивейта британец Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) проведет бой с камерунцем Фрэнсисом Нганну (0-1).

Украинец Александр Гвоздик (20-1, 16 КО) высказался о шансах Нганну:

"Если рассуждать логически, и если Джошуа выйдет в ринг ментально сильным, то я не вижу шансов для Нганну. Ну разве что попадёт (смеётся). Смотрите. Как сейчас говорят о Джошуа? Говорят, что в бою с Отто Валлином он вернул себе свою уверенность. Если Энтони будет боксировать уверенно - так, как он боксировал до поражения Энди Руису, - то я не вижу вообще никаких шансов для Нганну. Даже шанса на то, чтобы попасть".

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"В последнее время мы видим, что Джошуа какой-то нестабильный. Если он сможет собраться ментально и будет сфокусированным, то мне кажется, что Нганну не может конкурировать с элитными супертяжами. Говорю это при всём к нему уважении. Но, с другой стороны, если Нганну попадёт уже в 1-м раунде, то эта картина может измениться. Ведь все знают, что бить Нганну может очень сильно".

"Фаворит - Джошуа. Но в этом бою есть много разных “но”. Скажу так, считаю Джошуа фаворитом, но деньги я бы на него не поставил. Не поставил бы ту сумму, которую было бы жалко терять".

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Источник:
Vringe
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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